محافظ القاهرة: لا مكان للمقصرين داخل منظومة العمل وحملات يومية لرصد المخالفات

تواصل أحياء القاهرة تنفيذ تعليمات الصارمة من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بعدم السماح قطعيا لوجود مخالفات في جميع أحياء القاهرة والقيام بعمل حملات مفاجئة علي جميع أحياء الشارع ورصد المخالفات وتقديم تقرير فوري بشأن القضاء علي هذه المخالفات والاشغالات كما أكد المحافظ أنه لامكان للمقصرين داخل منظومة العمل بمحافظة القاهرة والأحياء والأجهزة التنفيذية التابعة لها ومن هذا المنطلق قامت الأحياء بشن حملاتها اليومية المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذاَ لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين.

واستهدفت الحملات القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الارصفة للمارة، وكذلك مراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها. وعلى الفور بدأت الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق بشن عدة حملات متتالية على مدار 24 ساعة.

وأكد المهندس مصطفى عبد العزيز، رئيس حى شرق مدينة نصر أنه تم تشكيل الحملة صباح اليوم بالتنسيق بين إدارات الحى المعنية وشرطة المرافق وقسم الشرطة التابع وشملت منطقة موقف الحي العاشر ومنطقة التبه وشارع ذاكر حسين والمناطق المحيطة بدور العبادة والمنشاءات العامة الحيوية والمدارس، وأسفرت عن غلق فورى لتسعة محالات مخالفة بالتعدى على الأرصفة وقطع المرافق عنها، فى نطاق الحى وغلقهم وقطع المرافق عنهم لعدم وجود ترخيص، لعدم التزامها باشتراطات الترخيص وتم رفع كافة تعدياتهم وإخلاء الأرصفة ، وتم مصادرة البضاعة وعدد من الاستندات والمعروضات بنهر الطريق ونقلها لمخازن الحى، كما تم تنفيذ 67 إزالة إدارية وتم إحالتها للنيابة المختصة.

من جانبه، شنت الأجهزة التنفيذية بحى المرج برئاسة اللواء مهندس علي عبد الله رئيس الحى المرج، عدة حملات متتابعة لمواجهة مخالفات المباني وإزالة العقارات المخالفة بنطاق الحى كما تضمنت الحملة عمل 37 حالة إزالة إدارية و18 محضر اشغال طريق وإدارة بدون ترخيص.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس بالقاهرة، بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بعدة شوارع بنطاق الحى، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث تم رفع الاشغالات والمخالفات الموجودة بشارع جسر السويس وشارع جوال جمال وشارع عمر بن الخطاب وشارع الحرية وميدان الألف مسكن ومنطقة الجراج.

وقال المهندس ألبير ألفونس، رئيس حى عين شمس، إنه تم تنظيم حملة أخرى لرفع جميع الباعة الجائلين من شارع عين ، كما قامت إدارة الاشغالات بعمل حملة لرفع جميع إشغالات المقاهى وأسفرت الحملة عن غلق وعمل محاضر لعدد 30 محلا تجاريا وكافيهات 65 حالة إزالة إدارية وعدد 2 كشك وعدد 2 محضر اشغال طريق

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى شبرا بغلق وتحرير محضر لمقهي بشارع باشارع الترعة البولاقية وغلق وتحرير محضر لمحل بيع خضراوات بشارع الترعة البولاقية وغلق كوفى شوب بشارع الشهيد محمود سامى، كما قامت الأجهزة التفيذية بحي دار السلام بغلق وتحرير محاضر لعدد 5 محلات وعمل 45 حالة إزالة إدارية و6 محاضر اشغال كما أكد اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق أنه تم تكليف جميع الضباط رؤساء المكاتب الفرعية التابعة للإدارة بالمرور علي جميع المنشأت الهامة والحيوية والكنائس ومكاتب البريد ومحطات مترو الأنفاق ورفع كافة الإشغالات بمحيطها وانه جارٍ المرور بصفة يومية.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها، وأن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المبانى المخالفة فى كل أحياء القاهرة دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة وحفاظا على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول.