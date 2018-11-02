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مجلس إدارة "شباب الأعمال" يشارك فى منتدى شباب العالم

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 06:14 م
مجلس إدارة "شباب الأعمال" يشارك فى منتدى شباب العالم عمرو السجينى الرئيس السابق لجمعية شباب الأعمال
كتب هانى الحوتى
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يشارك مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، فى منتدى شباب العالم، والذى يعقد خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ، كما يشارك عدد من رؤساء الجمعية السابقين من بينهم عمرو السجينى.
 
ويضم مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال كلا من شريف الجبلى  ، رئيس الجمعية، أحمد الفندى ،  وباسم الشنوانى نواب، جمال أبوعلى  ، أمينا عاما، ومحمد الصاوى أمين صندوق، ناتلى رمسيس عطية، أحمد تركى، شريف عبدالمطلب، نهلة كمال، مى النحراوى، أعضاء مجلس الإدارة.
 
ويشارك بالمنتدى هذا العام ما يقرب من 5 آلاف شاب وشابة يمثلون حوالى 150 دولة، فضلاً عن حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة ، وتتضم  الجلسات النقاشية للمؤتمر حوالى 30 جلسة تدور حول 18 محور بالإضافة إلى نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب إقامة حفلتى الافتتاح والختام، وورش العمل التى تسبق انعقاد المنتدى.
 

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