مجلس إدارة "شباب الأعمال" يشارك فى منتدى شباب العالم

كتب هانى الحوتى

يشارك مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، فى منتدى شباب العالم، والذى يعقد خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ، كما يشارك عدد من رؤساء الجمعية السابقين من بينهم عمرو السجينى.

ويضم مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال كلا من شريف الجبلى ، رئيس الجمعية، أحمد الفندى ، وباسم الشنوانى نواب، جمال أبوعلى ، أمينا عاما، ومحمد الصاوى أمين صندوق، ناتلى رمسيس عطية، أحمد تركى، شريف عبدالمطلب، نهلة كمال، مى النحراوى، أعضاء مجلس الإدارة.

ويشارك بالمنتدى هذا العام ما يقرب من 5 آلاف شاب وشابة يمثلون حوالى 150 دولة، فضلاً عن حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة ، وتتضم الجلسات النقاشية للمؤتمر حوالى 30 جلسة تدور حول 18 محور بالإضافة إلى نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، بجانب إقامة حفلتى الافتتاح والختام، وورش العمل التى تسبق انعقاد المنتدى.