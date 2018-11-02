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في 7 نقاط.. ما لا تعرفه عن "البلاك فرايداى"

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 02:04 م
في 7 نقاط.. ما لا تعرفه عن "البلاك فرايداى" الجمعة السوداء - أرشيفية
كتبت هبة السيد
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تشهد المتاجر تخفيضات فى الأسعار بالسلاسل الكبرى بداية من اليوم الجمعة، بينما يحل الموعد الرسمى للجمعة السوداء "بلاك فرايداي" في آخر جمعة في شهر نوفمبر والتى توافق يوم 23 من الشهر الجارى.

ويقدم "اليوم السابع"  أبرز 7 معلومات عن الجمعة السوداء أو البلاك فرايداى:

 

1- ارتبط اسم black Friday بالأزمة اقتصادية التى ضربت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1869، بسبب عمليات الاحتكار وأدت الى كساد البضائع وتوقف حركة الشراء، لتعلن بعدها الولايات المتحدة إجراءات من بينها تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات.
 
 
2 - الجمعة السوداء عبارة عن حدث سنوى يعقد فى أول يوم جمعة بعد عيد الشكر فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويكون عادة آخر جمعة فى شهر نوفمبر من كل عام.
 
3 - وفى رواية أخرى  ذكرت تقارير أن سبب وصف الحدث باللون الأسود يرجع إلى شرطة مدينة فيلاديلفيا عام 1960 حيث كانت تظهر اختناقات مرورية كبيرة وتجمهر وطوابير أمام المحال التجارية خلال هذا اليوم، فوصفت الشرطة اليوم بالجمعة السوداء، وهناك روايات أخرى بأنه مدلول له علاقة بالتجارة والمحاسبة.
 
 
4 - بدأ "البلاك فرايداى" فى مصر عام 2014 من خلال إحدى شركات التجارة الإلكترونية الكبيرة في السوق وشهد الأمر في البداية سخرية من المواطنين قبل أن ينتشر في السنوات قليلة الماضية بشكل كبير سواء على مستوى التجارة الإلكترونية أو التجارة التقليدية.
 
5- يستمر البلاك فرايداى بحسب كل شركة فى مصر إذ يستمر ليوم واحد لدى بعض الشركات أو 12 يومًا أو 30 يومًا فى شهر نوفمبر.
 
6- تفتح المحال التجارية فى هذا اليوم أبوابها من الصباح الباكر وتشهد مواقع التجارة الإلكترونية رواجا كبيرة عند انطلاق الحدث وتصل الخصومات عادة ما بين 20% و%30 و50% و90% فى بعض الأحيان.
 
 
7- عادة ما يعلن جهاز حماية المستهلك عن خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين حال وجود عروض وهمية.
 
ورغم انتشار مصطلح الجمعة السوداء بشكل واسع فإن بعض الدول تطلق الحدث تحت اسم الجمعة البيضاء، حيث قامت إحدى الشركات الشهيرة بالمملكة السعودية بإطلاق هذا الاسم على جمعة التخفيضات، نظرًا لأن مسئولى المملكة وجدوا فى اللون الأسود نوعا من التشاؤم
 

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الجمعة السوداء بمصر

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