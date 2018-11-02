ضبط مقذوفات وصواعق تفجير شمالى محافظة بابل العراقية

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أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل العراقية، اليوم الجمعة، العثور على مقذوفات وصواعق تفجير خلال عملية أمنية نفذتها شمالى المحافظة.

وقال المتحدث الرسمى باسم القيادة العقيد الحقوقى عادل الحسينى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "قوة من قسم شرطة الرافدين معززة بقوات مكافحة المتفجرات نفذت بالاعتماد على معلومات استخبارية دقيقة عملية أمنية استباقية فى منطقة الهلالي، أسفرت عن العثور على مقذوفات وصواعق تفجير".

وأضاف الحسينى أن "المواد عبارة عن ثلاثة قنابر هاون عيار 60 ملم وقذيفة مدفعية عيار 22 ملم، بالإضافة إلى ثلاثة صناديق تحتوى صواعق تفجير"، مشيرا إلى أن "القوة نقلت المواد إلى مكان آمن دون أى حادث".

وفى سياق آخر، أفاد مصدر أمنى عراقى بأن مدنيا قتل غربى بغداد، بعد أن فتح مسلحين مجهولين نيران أسلحتهم تجاه المدنيين فى منطقة النصر والسلام ضمن قضاء أبو غريب غربى بغداد، مضيفا أن "قوة أمنية فرضت طوقا على مكان الحادث، ونفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين".