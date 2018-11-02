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ضبط متهمين بحيازة 500 جرام من مخدر الهيروين بمدينة بدر

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 01:37 م
ضبط متهمين بحيازة 500 جرام من مخدر الهيروين بمدينة بدر هيروين- أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من "رجب.ص" 36 سنة، عاطل، و"أحمد.ج" 30 سنة، عاطل، لحيازتهم 500 جرام من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة بدر، من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما السيارة رقم 125849 ملاكي المنيا "ملك وقيادة المتهم الثاني"، وبحوزتهما المضبوطات، وهى كمية من مخدر الهيروين 500 جرام، و800 جنيه، واثنين من الهواتف المحمولة.

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


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