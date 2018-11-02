صور.. 211 شابا وفتاة يمثلون 20 دولة عربية فى زيارة للسد العالى

أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم

زار نحو 211 شابا وفتاة من 20 دولة عربية من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العربى للشباب والبيئة، اليوم الجمعة، السد العالى ورمز الصداقة المصرية السوفيتية وذلك ضمن زيارتهم التى يقومون بها لمحافظة أسوان للمشاركة فى فعاليات المنتدى التاسع للسياحة البيئية التراثية والحد من البطالة.

وإستمع الشباب إلى شرح تفصيلى عن السد العالى ورمز الصداقة المصرية السوفيتية من المختصين بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، فيما قام أعضاء الإتحاد بإهداء درع الإتحاد العربى للشباب والبيئة للمهندس حسين جلال رئيس الهيئة السد العالى وخزان أسوان وتسلمه نيابة عنه أسامه كمال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالهيئة .

وشارك الوفد الشبابى فى ختام المنتدى التاسع للسياحة البيئية التراثية والحد من البطالة والذى حضره اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان والدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للإتحاد العربى للشباب والبيئة، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور أحمد نظمى ممثل وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربى للشباب والبيئة وممثلى الوزارات والهيئات والمنظمات العربية.