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صور.. ضبط 102 قضية تموينية بحملات لمديريات الأمن فى 24 ساعة

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 01:08 م
صور.. ضبط 102 قضية تموينية بحملات لمديريات الأمن فى 24 ساعة المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى- دينا الحسينى
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شنت  مديريات أمن "القاهرة - الجيزة - الغربية – الفيوم"، حملات تموينية مكبرة، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، داخل المحافظات.

وفى مديرية أمن القاهرة، تم ضبط (102 قضية تموينية متنوعة)، شملت (24 قضية فى مجال الرقابة على السلع والأسعار، 26 قضية فى مجال الرقابة على الصحة)، ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهم "مختار.إ.س" 38 سنة - صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المقرمشات "سناكس" بدون ترخيص، وبحوزته "3,671 طن مقرمشات "سناكس" ، 1,460 طن حلوى"، جميعها منتهية الصلاحية، وغير صالحة للإستخدام الآدمى. 

كما تم ضبط المتهم "حسين.م.س" 48 سنة " سائق"، حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أطفيح ، محملة بكميات من الدقيق البلدى المدعم (2,750 طن دقيق)، وذلك بقصد تجميعها وبيعها بالسوق السوداء، وفى مديرية أمن الغربية، تم ضبط(70 قضية تموينية متنوعة)،  أبرزها ( 40 قضية فى مجال الرقابة على الصحة، 13قضية فى مجال الرقابة على الأسعار).

وضبط  المتهم " مصطفى.إ.إ" 35 سنة "سائق"، و المتهم "محمد.ر.م" 30سنة، حال إستقلالهما سيارة نقل بدائرة (مركز شرطة طامية) محملة بكمية من المواد الغذائية "ترمس"،  وزنت نحو (8 طن و550 كيلوجرام) جميعها فاسدة، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر، بمديرية أمن الفيوم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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