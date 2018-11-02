صور.. جماهير الأهلى تملأ نوادى ومقاهى كفر الشيخ وتتوقع فوز الأحمر

كفر الشيخ – محمد سليمان

توافد الآلاف على المقاهى بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وبالأندية التى فتحت أبوابها لمتابعة مباراة الأهلى والترجى التونسى فى مبارة الذهاب بين الفريقين ببطولة دورى أبطال أفريقيا، التى ستُقام على ملعب برج العرب.

كما استقبل النادى الاجتماعى بمدينة كفر الشيخ الآلاف من أعضاء النادى وشباب وفتيات المحافظة، لمتابعة المباراة عبر شاشات كبيرة وضعت فى حديقة النادى، كما تم وضع شاشة بنادى دسوق الرياضى وأندية بيلا وسيدى سالم والحامول وغيرها من الأندية.

وقال محمود محمد على، أحد المشجعين، أتوقع فوز النادى الأهلى بثلاثية نظيفة، ليعلب فريق النادى الأهلى مباراة العودة بارتياحية كبيرة، متمنياً من لاعبى الفريق أن يكونوا على قدر المسئولية.

وأكدت مريم محمد سعد، طالبة بالصف الأول الثانوى، أنها تركت مذاكرتها من أجل الأهلى، متمنية أن يستعيد الأهلى البطولات لتكون البطولة التاسعة فى تاريخه، وأن يسعد اللاعبون الجماهير، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يفوز الأهلى بعدد من الأهداف.























