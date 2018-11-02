صور.. اندلاع حريق بمبنى قرب السفارة السعودية فى لندن

كتب محمد جمال - وكالات الأنباء

اندلع صباح اليوم الجمعة حريق فى مبنى مجاور للسفارة السعودية بلندن، الواقعة فى شارع تشيسترفيلد مايفير.

وقالت صحيفة "تليجراف" إنه تم إرسال 40 عنصرا من رجال الإطفاء إلى مكان الحريق.

وأبلغت هيئة الإطفاء فى لندن الصحيفة أنها لم تستطع تحديد المبنى الذى اندلعت فيه النيران، وقال متحدث باسمها إنه لا توجد معطيات حاليا عن سبب الحريق. وأفاد شهود بأنهم سمعوا انفجارات، لكن هيئة الإطفاء لم تؤكد التقارير.

وقالت الصحيفة إن هيئة الإطفاء بلندن تلقت 15 مكالمة بخصوص الحريق، وأرسلت طواقم من سوهو ولامبيث وتشيلسى وغيرها من محطات الإطفاء المحيطة بالموقع.