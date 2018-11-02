شاهد محطة عملاقة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة

كتب إبراهيم حسان

سلطت فضائية سكاى نيوز عربية، الضوء على محطة تحلية المياه العملاقة بمدينة العلمين الجديدة، والتى يجرى إنشاؤها حاليا ضمن مخطط الحكومة للتوسع فى الاعتماد على مياه البحر لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية والزيادة السكانية.

ويقول التقرير، إن المحطة الجديدة، ستنتج 150 ألف متر مكعب يوميا، أقيمت بتعاون مصرى إسبانى باستخدام أحدث تقنيات تنقية المياه وفق المعايير العالمية.

ويؤكد التقرير، أن عمليات تركيب مكونات محطة التحلية، أوشكت على الانتهاء وتجرى حاليا الاستعدادات لإجراء أولى تجارب التشغيل خلال الأيام المقبلة، لتغذية مدينة العلمين الجديدة شمالى مصر بالمياه.