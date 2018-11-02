سياسيون بريطانيون: 29 مارس 2019 ليس موعد البريكست

كتبت - سالى حسام

صرح سياسيون بريطانيون من حزب المحافظين بأن كل التوقعات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يوم 29 مارس المقبل هى توقعات خاطئة.

وبحسب صحيفة "التليجراف" قال أعضاء البرلمان، سايمون هارت وأندرو بيرسى وكريستوفر هوب، إن يوم 29 مارس 2019 ليس موعد الخروج من الاتحاد الأوروبى، كما يظن الناس بل سيكون موعد بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وأشار النواب إلى أن "البريكست هو عملية وليس مجرد حدث سيقع فى يوم واحد"، وأكدوا بأن العلاقات البريطانية الأوروبية لن تنقطع تماما.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه بريطانيا عن التوصل لاتفاق جزئى حول الشركات المالية بحيث يسمح للشركات البريطانية بالعمل فى الاتحاد الأوروبى، بعد البريكست، لكن فى نفس الوقت لم يتم التوصل بعد لصيغة نهائية حول العلاقات بين بريطانيا وبروكسل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى.