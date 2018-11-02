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خالد صلاح
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روسيا تنفى وجود خطط لعقد قمة "رباعية نورماندي"

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:09 م
روسيا تنفى وجود خطط لعقد قمة "رباعية نورماندي" بوتين
(أ ش أ)
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نفى مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، وجود خطط لعقد قمة لرؤساء الدول المشاركة فى (صيغة نورماندي) لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال أوشاكوف - فى تصريح اليوم الجمعة؛ رداً على سؤال حول عقد قمة لرباعية (نورماندي)  "لا توجد حاليا خطط لعقد مثل هذه القمة".

وكان اجتماع قد عُقد 27 يوليو الماضى فى برلين للمديرين السياسيين لدول "رباعية نورماندي" (روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا)، حيث جرى التركيز على الحالة الإنسانية فى (دونباس)، كما تم التركيز أيضا على مخاطر انهيار البنية التحتية فى جنوب شرق أوكرانيا.

يُذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع فى أوكرانيا كانت قد تأسست فى صيف عام 2014 فى إقليم نورماندى شمال غرب فرنسا أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاماً على إنزال قوات التحالف فى الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي.

 


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روسيا

رباعية نورماندي

نورماندي




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