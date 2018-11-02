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الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:34 م
خالد صلاح
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روسيا تدعو المجتمع الدولى لتفعيل الجهود الدولية للبدء فى إعادة إعمار سوريا

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 02:34 م
روسيا تدعو المجتمع الدولى لتفعيل الجهود الدولية للبدء فى إعادة إعمار سوريا سوريا
أ ش أ
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دعا جينادى جاتيلوف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، المجتمع الدولي، لمساعدة سوريا فى عملية إعادة الإعمار، مشددا على الدور الذى تلعبه روسيا ودعوتها للشركاء الدوليين للمساهمة فى هذه المسألة.

وقال جاتيلوف - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الجمعة - "نحن نعتبر أنه لا بد من تنشيط الجهود لمساعدة سوريا فى دخول مرحلة إعادة الإعمار ما بعد الأزمة، ونحاول إقناع جميع شركائنا بذلك، وخاصة شركاءنا الغربيين".

وأشار جاتيلوف إلى أن بعض الدول الغربية تقف ضد إرسال مساعدات إنسانية أو مالية لإعادة الحياة فى المناطق السورية المحررة، التى تخضع لسيطرة القوات الحكومية، مشددا على أن روسيا ستواصل إيلاء الاهتمام الكبير لمسائل تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.

وأكد جاتيلوف أن روسيا تعمل بشكل نشط على هذا الصعيد، مضيفا: "لا بد من بذل جهود جماعية، جهود المجتمع الدولى كله لتغيير الوضع بشكل جذرى وتسوية المسائل العالقة الناجمة عن النزاع فى سوريا".


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