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روسيا: "الخوذ البيضاء" فرع لـ"النصرة" ويقومون باستفزازات جديدة فى سوريا

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 11:06 م
روسيا: "الخوذ البيضاء" فرع لـ"النصرة" ويقومون باستفزازات جديدة فى سوريا وزبر الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وكالات الأنباء
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اتهمت الخارجية الروسية "الخوذ البيضاء" بمحاولة تنفيذ استفزازات جديدة فى سورية ضد سلطات البلاد، مؤكدة أن هذا الهيكل يمثل فرعا من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى.

وقالت الخارجية الروسية، فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، "تفيد المعلومات الواردة بأن المنظمة الإنسانية الزائفة المعروفة كالخوذ البيضاء المشهورة بسجلها المحزن والتى تم إنشاؤها بدعم الاستخبارات الغربية تنفذ محاولاتها اليائسة الأخيرة للإعلان عن وجودها فى الجمهورية العربية السورية، وهذه المرة فى منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأوضحت الوزارة "أنه مرة أخرى يدور الحديث، ومثلما كان سابقا، عن التحضير لتمثيلية جديدة مثيرة للضجة تهدف إلى حل أيدى معارضى الحكومة الشرعية فى سوريا الذين لا يتخلون عن خططهم العدوانية، خاصة من بعض الدول الغربية التى تقودها واشطن".

وفى هذا السياق، أشار البيان إلى أن "مجموعة من عناصر هذه المنظمة وصلت أواخر أكتوبر الماضى إلى كل من إعزاز ومارع والراعى فى محافظة حلب بهدف إعداد استفزازات كيميائية، وهذه البلدات قد نقلت إليها فى وقت سابق حاويات بمواد سامة ويعتقد أنها تحتوى على الكلور".

وأكدت الخارجية الروسية: "ليس سرا بالنسبة لأحد أن هذا الهيكل لم ينشط إلا فى الأراضى الواقعة خارج سيطرة الحكومة ولم يتجنب الاتصالات مع الإرهابيين والمتطرفين، وبالإضافة إلى ذلك هناك شهادات عديدة تؤكد أن الخوذ البيضاء تمثل عمليا فرعا لتنظيم جبهة النصرة الإرهابى الذى تم إدراجه فى قائمة العقوبات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

واعتبرت الوزارة أن من "اللافت فى هذا السياق فرار نشطاء هذه المنظمة إلى الخارج بعد تحرير الجيش السورى مناطق بجنوب غرب الجمهورية العربية السورية من قبضة الإرهابيين".

وأعربت الخارجية الروسية عن قناعتها بأن الجميع سيرى "الوجه الحقيقى للخوذ البيضاء عاجلا أم آجلا"، داعية مموليهم الأجانب لتفهم الوضع الواقعى "ووقف حماية هؤلاء الذين ليسوا بالحقيقة إسوى مستفزين ومتطرفين".

 


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