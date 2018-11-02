تحريات العثور على جثة طفل بأطفيح : صدمة سائق ونقله بجوار نقطة الإسعاف

كتب بهجت أبو ضيف

رجحت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن سبب وفاة طفل والعثور على جثته بأطفيح، تعرضه لحادث سيارة ، وقيام السائق بنقله الى نقطة الإسعاف وخوفا من المسألة ترك المجنى عليه وهرب ، وعن سبب عدم التوصل لهوية الطفل حتى الان، رحجحت التحريات أن يكون الطفل غير مقيد بمصلحة الأحوال المدنية "ساقط قيد" أو لم يتم الابلاغ عن إختفاءه حتى الان ,

تلقى العقيد أحمد الوليلى ،مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل بمنطقة زراعية، بجوار نقطة الإسعاف بالطريق السريع أمام قرية القبابات بأطفيح ، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، تحرر عن الواقعة المحضراللازم ، وتولت النيابة التحقيق.