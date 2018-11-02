video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحريات العثور على جثة طفل بأطفيح : صدمة سائق ونقله بجوار نقطة الإسعاف

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 04:22 م
تحريات العثور على جثة طفل بأطفيح : صدمة سائق ونقله بجوار نقطة الإسعاف جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

رجحت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن سبب وفاة طفل والعثور على جثته بأطفيح، تعرضه لحادث سيارة ، وقيام السائق بنقله الى نقطة الإسعاف وخوفا من المسألة ترك المجنى عليه وهرب ،  وعن سبب عدم التوصل لهوية الطفل حتى الان، رحجحت التحريات أن يكون الطفل غير مقيد بمصلحة الأحوال المدنية "ساقط قيد" أو لم يتم الابلاغ عن إختفاءه حتى الان , 

تلقى العقيد أحمد الوليلى ،مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل  بمنطقة زراعية، بجوار نقطة الإسعاف بالطريق السريع أمام قرية القبابات بأطفيح ، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، تحرر عن الواقعة المحضراللازم ، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط سائق لاتهامه بقتل زميله بالوراق

العثور على جثة

حادث تصادم

اطفيح

قرية القبابات

امن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

مشروع قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات.. تعرف على أهدافه

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

صور.. وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ قبل اطلاق منتدى شباب العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

قبل مباراة الأهلى والترجى ..4 لاعبين مهددين بالغياب عن إياب نهائى أفريقيا برادس

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

بيع 25 ألف كراسة شروط حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى خلال يومين

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

التعليم: "50% باللغة الأجنبية" شرط استكمال دراسة الطالب بالمدارس الرسمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة