بسبب السحر.. عاطل يقتل بائعا فى المعادى بسلاح أبيض

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعادى من ضبط المتهم "إسماعيل.ح" لاتهامه بقتل بائع إثر مشاجرة بينهما.

وتلقى قسم شرطة المعادى إخطارا من مستشفى مبرة المعادى تفيد استقبالها "أحمد.ع" 42 سنة بائع، توفى إثر إصابته بطعنة غائرة أسفل عضلة الترقوة من الناحية اليسرى، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم "إسماعيل.ح" يعانى من اضطراب نفسى، بسبب اعتقاد الأخير أن المجنى عليه يقوم بإيذائه بأعمال السحر، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.