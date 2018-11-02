القبض على 5 متهمين بسرقة طالبين بالإكراه فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى- دينا الحسيى

تمكن ضباط مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 5 متهمين بالإعتداء على طالبين يحملان جنسية دولتين عربيتين.

وتلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا من طالبين يحملان جنسية "دولتين عربيتين"، بتعرفهما على إحدى الفتيات بإحدى المقاهى بمنطقة "سان ستيفانو" بدائرة قسم شرطة أول الرمل وقيامها بإستدراجهما لمنطقة الزراعيين، حيث فوجئا بادعاء أربعة مجهولين أنهم من أقاربهم وافتعلوا معهما مشاجرة وقاموا بالإستيلاء منهما على هاتفين محمولين، ومبلغ مالى، وجواز سفر.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من " مريم. ش.ح"، وعلاء.أ.ش، 30 سنة "كهربائى"، و "عمرو.أ.م"، 26 سنة،"عاطل" السابق اتهامه فى قضية "حيازة أسلحة بيضاء"، و "محمد. أ. م"، 28 سنة "عاطل" والسابق إتهامه فى قضية "مشاجرة"، و "أحمد. م. ب"، 23سنة "سائق" وجميعهم مٌقيمين بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأولى والثانى، وبحوزة الأخير (طبنجة معدلة و4 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وأضافت الأولى بقيامها بإستدراج المجنى عليهما لمكان الواقعة عقب قيامها بالإتصال بالمتهم الثالث والإتفاق معه على سرقة المجنى عليهما، والذى قام بدوره بالإتفاق مع باقى المتهمين، وقيامها بإنتظارهم وبصحبتها المجنى عليهما بإحدى الشوارع بمنطقة الزراعيين دائرة القسم، وقام باقى المتهمين بإعتراضهما وتهديديهما بالإيذاء والإستيلاء على متعلقاتهما الشخصية كرهاً عنهما، وأرشدت المتهمة الأولى عن (هاتف وكارت فيزا خاصين بالمجنى عليه الأول).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.