القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "عيد.م.ع"23 عاما مقيم بئر العبد شمال سيناء بحوزته سلاح ابيض "مطواه" والمتهم "بسام.ص.ا"27 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "ناصر.ن.م" 28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "عبدالله .ع.ع"20 عاما عاطل ومقيم العريش شمال سيناء بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "عبدالمسيح.ص.س"17 عاما عاطل ومقيم البلابسة بحوزته سلاح أبيض"مطواه".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.