القبض على 4 سائقين بسبب المواد المخدرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 4 سائقين ، من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية ، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق ,

تلقى اللواء محمد على حسين ، مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى ، مدير مباحث الإسماعيلية ، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار ، رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 4 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات ، و هم " محمد.س.ع"60 عاما مقيم الاربعين السويس و"فوزى.خ.م"30 عاما مقيم الابطال دائرة مركز القنطرة شرق و"احمد.س.س"24 عاما سائق ومقيم الحسنة شمال سيناء و"ربيع.ع.ال"30 عاما عاطل مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد ، تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة .