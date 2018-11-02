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القبض على 4 سائقين بسبب المواد المخدرة بالإسماعيلية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 06:48 م
القبض على 4 سائقين بسبب المواد المخدرة بالإسماعيلية حمله مرور -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 4 سائقين ، من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية ، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق , 

تلقى اللواء محمد على حسين ،  مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى  ،  مدير مباحث الإسماعيلية ،  يفيد بقيام الرائد عادل الجزار ،  رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 4 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات ،  و هم " محمد.س.ع"60 عاما مقيم الاربعين السويس و"فوزى.خ.م"30 عاما مقيم الابطال دائرة مركز القنطرة شرق و"احمد.س.س"24 عاما سائق ومقيم الحسنة شمال سيناء و"ربيع.ع.ال"30 عاما عاطل مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد ،   تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة .

 


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