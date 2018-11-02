القبض على المتهم بسرقة دفتر تأجير سيارات والنصب على المواطنين بالزيتون

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم الزيتونن من ضبط المتهم "محمد.ط" لاتهامه بسرقة دفتر تأجير سيارات، ورخصة تسيير سيارة من أحد المعارض.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من "فهد.م" 33 سنة صاحب معرض لتأجير السيارات، يفيد بحضور "محمد.ن" للمعرض ملكه وطلب تأجير سيارة وقدم له بطاقة رقم قومى بذات الاسم، إلا أنه ارتاب فى أمره ورفض تأجير السيارة وعقب انصرافه اكتشف سرقة دفتر تأجير سيارات خاص بالمعرض، رخصة تسيير السيارة رقم "و هـ أ 138" باسم "ندا.ا" واتهم سالف الذكر بالاستيلاء عليها.

وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا ساومه خلاله المتصل على دفع 5 آلاف جنيه مقابل إعادة الدفتر والرخصة المشار إليها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، بالتنسيق مع المبلغ تم مجاراة المتصل والاتفاق معه على التقابل بشارع جسر السويس، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه أسفرت أحدها عن ضبطه وتبين أنه "محمد.ط" 24 سنة صاحب مكتب، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 1181 لسنة 2018م الزيتون "نصب"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى (ضرب ، نصب) بإجمالى حبس سنة وأسبوعين، حال حضوره لاستلام المبلغ المشار إليه مستقل السيارة رقم 140091 ملاكي دقهلية ماركة نيسان صنى موديل 2018م (ملكه)، وبحوزته المسروقات المستولى عليها، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على المضبوطات، 2 كارنية منسوب صدورهما لمصلحة الضرائب أحدهم باسمه والثانى باسم "محمد.ص"، بطاقة رقم قومى باسم "محمد.ن" 2 بطاقة رقم قومى باسمه إحداهما مقلدة، كارنية منسوب صدوره لنادى الشمس، دفتر إيصالات أمانة، 40 عقد عمل بأسماء مختلفة، 20 خطاب ترشيح لوظيفة، مبلغ 5465 جنيه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، بمناقشته عن باقى المضبوطات أقر بقيامه باصطناعها وتزويرها بمطبعة (جارى تقنين الإجراءات لاستهدافها)، موضحا بأنه يستأجر شقة واستخدامها كشركة وهمية لتوظيف العمالة بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم ببعض الشركات مقابل تحصله على مبالغ مالى 1000 جنيه من كل شخص من ضحاياه، مضيفا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم.

تمكن التوصل لعدد 3 من المجنى عليهم وهم كل من " خالد حمدى عبد الغنى، عبد الغنى حمدى عبد الغنى صالح، حجاج عبد الإمام عبد الواحد رمضان"، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة، وتطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.