الفاو: نصف مليار شخص يعانون من الجوع فى آسيا فقط

كتبت ريم عبد الحميد

كشف تقرير جديد لمنظمة الفاو أن حوالى نصف مليار شخص فى آسيا يعانون من الجوع وعدم القدرة على الحصول على التغذية المناسبة، حتى فى أكبر المدن فى القارة.

ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والذى نشرته مجلة تايم الأمريكية، فإن آسيا ورغم أنها شهدت تنمية اقتصادية سريعة، لكن لم يتم إحراز الكثير فى التعامل مع الجوع، وهناك ما يقدر بحوالى 486 مليون شخص فى القارة لا يزالوا يعانون من نقص التغذية. ويشير التقرير الصادر اليوم الجمعة إلى أن التقدم قد توقف فى هذا الشأن.

وبحسب تقديرات المنظمة، فإن عدد من يعانون من نقص التغذية لا يزال ثابثا فى شرق وجنوب شرق آسيا بعد انخفاض كبير بين عامى 2005 و2015، وزاد فى منطقة أقيانوسيا حوالى 200 ألف شخص.

ولفت إلى أن الفئات الأكثر ضعفا هى التى تعانى من الجوع أكثر فقد شهد 20 مليون شخص إضافيين انعدام شديد فى الأمن الغذائى فى عام 2017 مقارنة بالعام الذى سبقه، أغلبهم فى جنوب وجنوب شرق آسيا.

ولم تتحسن الصورة فى المدن، حيث لا يكون الطعام المغذى الكافى متاحا. ويشير التقرير إلى دراسة استقصائية فى العاصمة التايلاندية بانكوك أوضحت أن أكثر من ثلث الأطفال لا يحصلون على نظام غذائى مقبول إلى حد ما. وفى باكستان وصل الرقم إلى 96%.