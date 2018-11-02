وقال رسول في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات سامراء عثرت على وكر لعصابات (داعش) الإرهابية، كما تمكنت من تفجير 5 عبوات ناسفة محلية الصنع، في حين ألقت القبض على 12 متهما وفق مواد قانونية مختلفة بينهم مطلوب بقضايا إرهابية".

يذكر أنه القوات الأمنية العراقية تعثر بين الحين والآخر على متفجرات وعبوات ناسفة ومضافات تعود لتنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد لاسيما التي كان يسيطر عليها.