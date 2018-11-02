الجيش اليمنى يطلق عملية عسكرية واسعة بالحديدة ويحرر مواقع استراتيجية بالكيلو 16

إيمان حنا

أطلقت قوات الجيش اليمنى مدعومة بقوات بطيران التحالف العربي، اليوم، عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير محافظة الحديدة من مليشيا الحوثية الانقلابية.

وأكد مصدر عسكرى، أن قوات ألوية العمالقة تمكنت من تحرير مناطق فى كيلو 16 وصولاً إلى قوس النصر البوابة الشرقية لمدينة الحديدة، فيما تواصل قوات الجيش تقدمها الميدانى فى عدة محاور بالحديدة.

وأضاف بأن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف المليشيات الحوثية، إضافة إلى أسر مجاميع من عناصر المليشيات، واستعادة كميات من الذخائر والأسلحة التى نهبتها المليشيات من معسكرات الجيش.