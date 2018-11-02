الجارديان: جزيرة يابانية اختفت نتيجة الرياح والجليد الذائب

كتبت - سالى حسام

ذكرت صحيفة "الجارديان" أن جزيرة يابانية اختفت دون أن يلاحظ أحد، ما يعنى أن اليابان فقدت جزءا من أراضيها المتمثلة فى جزرها المتناثرة الصغيرة فى المحيط الهادى.

وبحسب الصحيفة فإن جزيرة إيسانبى هاناكيتا كوجيما الواقعة شمال شرق البلاد تعرضت للاختفاء نتيجة عوامل الرياح والجليد الذائب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجزيرة بلا سكان فهى واحدة من 158 جزيرة غير مأهولة تمت تسميتها من قبل الحكومة اليابانية فى 2014 كمحاولة لتوضيح أنها ضمن الأراضى اليابانية وليست فى المنطقة المتنازع عليها مع روسيا.

وقال حرس السواحل اليابانى إن الجزيرة لم تخضع لفحص منذ عام 1987 وكان ارتفاعها 1.4 مترا فوق سطح البحر، ووصل حرس السواحل لموقع الجزيرة فى محاولة لمعرفة مصيرها وإن كانت اختفت فعلا أم كان هناك خطأ فى تحديد موقعها.

اليابان ليست الدولة الوحيدة التى فقدت جزر موخرا حيث فقدت الولايات المتحدة قطعة من أراضيها عندما أغرق إعصار والاكا الشهر الماضى جزيرة إيست آيلاند الواقعة قرب هاواى.