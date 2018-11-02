استقرار أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 2-11-2018

أسماء أمين

استقرت أسعار الفاكهة، اليوم الجمعة 2-11-2018 فى سوق العبور، حيث بلغ سعر البرتقال أبو سرة من 2-4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدى من 3 - 3.5 جنيه، ووصل سعر كيلو البرتقال السكرى إلى 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر اليوسفى من 2 إلى 5 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو التين البرشومى من 5 إلى 10 جنيهات، والعنب الأحمر بلغ سعر الكيلو من 4 إلى 5 جنيهات، ووصل سعر الجريب فروت من 3 إلى 5 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 22 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 3 إلى 6 جنيهات، ووصل سعر الرمان من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر مانجو فى من 30-50 جنيها، ووصل سعر المانجو العويس من 30-40 جنيها، وسعر الكاكا بلغ من 5-18 جنيها ، فى حبت بلف سعر الكانتلوب من 3-5 جنيها، والخوخ المستورد بلغ 22 جنيها.