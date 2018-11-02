إعادة تشغيل 11 قطارا وتعديل مواعيد قطارات بخطوط الوجه البحرى من الغد

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إعادة تشغيل عدد 11 قطارا وتعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الفروع والضواحى بالوجه البحرى اعتبارا من صباح غدا السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 لتتناسب مع مواعيد الطلبة والموظفين والقضاء على الزحام بتلك الخطوط كثيفة الحركة.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، وفق بيان، أن هذه القطارات تضمنت اربعة قطارات مميزة فى الاتجاهين بين القاهرة ايتاى البارود والعكس أرقام 665 و 674 و 681 و 692 وعدد قطارين مطور بين القاهرة منوف والعكس أرقام 512 و 529، وعدد خمسة قطارات من المنصورة والصالحية للزقازيق والقاهرة والعكس أرقام 330و 177و 178و 1418و 393 وترتب على ذلك تعديل فى مواعيد قطار 690من إيتاى البارود ليصبح 5:55 وقطار 535 من القاهرة ليصبح 5:20 من محطة القيام .

وأكد رئيس الهيئة، أنه تم دراسة بعض الخطوط كثيفة الحركة خلال فترات الذروة والعمل على توفير حلول مناسبة لحين الانتهاء من خطط التطوير التى تقوم بها الهيئة وان الهيئة تعمل جاهده خلال تلك الفترة للعمل على تحسين الخدمة وتوفير الراحة لجمهور المسافرين من الركاب مع التاكيد على اجراءات السلامة فى مسير القطارات .



