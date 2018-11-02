أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 618 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 2-11-2018 ارتفاع بقيمة 6 جنيهات لكل عيار من الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة، عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب بقيمة 11 دولارا منذ مساء أمس وحتى الآن.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة المصرى مسجلا 618 جنيها بعد أن سجل أمس 612 جنيها مرتفعا 6 جنيهات، عقب ارتفاع ملحوظ لسعر أوقية الذهب عالميا.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 529.75 جنيها

عيار 21: 618 جنيها

عيار 24: 706.25

الجنيه الذهب: 4944

أوقية الذهب: 1234 دولار

قال مهدى عبد الفتاح عضو شعبة المعادن الثمينة، إن أوقية الذهب ارتفعت من 1223 دولار إلى 1234 دولار بزيادة 11 دولار الأمر الذى أدى إلى زيادة أسعار الذهب على فترات منذ مساء أمس الخميس حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وتختلف مصنعية جرام الذهب بصورة كبيرة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.