أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-11-2018 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب قبل قليل اليوم الجمعة 2-11-2018 تراجعا بقيمة 3 جنيهات لكل عيار من الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة، عقب انخفاض سعر أوقية الذهب مسجلة 1231 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 527.25 جنيها

عيار 21: 615 جنيها

عيار 24: 702.75 جنيها

الجنيه الذهب: 4920 جنيها

أوقية الذهب: 1231 دولار

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.