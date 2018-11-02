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أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-11-2018 فى مصر

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 04:13 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-11-2018 فى مصر الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب قبل قليل اليوم الجمعة 2-11-2018 تراجعا بقيمة 3 جنيهات لكل عيار من الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة، عقب انخفاض سعر أوقية الذهب مسجلة 1231 دولار.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار 18: 527.25 جنيها

 

عيار 21: 615 جنيها

 

عيار 24: 702.75 جنيها

 

الجنيه الذهب: 4920 جنيها

 

أوقية الذهب: 1231 دولار

 

 

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

 

 

 


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