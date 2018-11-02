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أبو الغيط يدعو رئيس البرازيل المنتخب إعادة النظر فى نقل عاصمة بلاده إلى القدس

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 02:14 م
أبو الغيط يدعو رئيس البرازيل المنتخب إعادة النظر فى نقل عاصمة بلاده إلى القدس أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أ ش أ
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أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التصريحات المنسوبة للرئيس البرازيلى المنتخب "جايير بولسونارو" حول إمكانية النظر فى نقل عاصمة بلاده من تل أبيب إلى القدس، هى موضع انزعاج كبير من جانب العرب، كون البرازيل دولة ذات سمعة طيبة فى احترام القانون الدولي، كما تجمعها والدول العربية علاقات قديمة ومتشعبة قائمة على الاحترام والتعاون المتبادلين.

وقال الأمين العام للجامعة العربية فى تصريح اليوم الجمعة أن نقل السفارة البرازيلية إلى القدس، إن جرى إقراره، سيُعد خرقاً صارخاً ومؤسفاً للقانون الدولى وقرارت مجلس الأمن التى تعتبر القدس مدينة خاضعة للاحتلال، وتُحذر من تغيير الوضع القائم فيها، مُضيفاً أنه يربأ بدولة لها تاريخ فى دعم الأمم المتحدة ومساندة حقوق الشعوب المظلومة ورفض الهيمنة والاحتلال، أن تضع نفسها فى مثل هذا الموقف الخاطيء والذى يمثل اعتداءً سافراً على الشرعية الدولية. 

وأضاف أبو الغيط أن مثل تلك الخطوة ينبغى تدبرها جيداً قبل اتخاذ قرار بشأنها لما لها من أهمية محورية للجانب العربى ومن تداعيات محتملة على العلاقات والمواقف العربية مع أى طرف.

ومن جانبه أكد مجدداً السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الموقف العربى الثابت الذى يتأسس على أن إقدام أى دولة على نقل سفارتها إلى القدس لا يُغير من الوضع القانونى والتاريخى للمدينة، وأن المساس بهذا الوضع القائم لا يخدم فرص السلام، أو حل الدولتين، مُضيفاً أن مصير المدينة يتعين أن يتحدد من خلال عملية تفاوضية مبنية على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى وليس عبر إجراءات أحادية سواء من قوة الاحتلال او الدول التى تناصرها.


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