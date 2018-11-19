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وزير خارجية كازاخستان: أمريكا لن تشارك فى مباحثات أستانة المقبلة حول سوريا

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:40 ص
وزير خارجية كازاخستان: أمريكا لن تشارك فى مباحثات أستانة المقبلة حول سوريا مفاوضات أستانة ـ صورة أرشيفية
أستانة (أ ش أ)
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أكد وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تشارك فى الجولة المقبلة من مباحثات أستانة حول سوريا.

وقال الوزير- فى تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الاثنين- "على الأرجح سيشارك الفريق السابق (فريق دى ميستورا) فى اللقاء، لأنه لا يزال من الضرورى نقل التفويض".

وأوضح عبد الرحمنوف أن من بين المواضيع التى سيتم بحثها فى جولة أستانا المقبلة الوضع فى إدلب وعودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا.

وكان وزير الخارجية الكازاخى، قد صرح- خلال مؤتمر صحفى- بأن ممثلى الدول الضامنة لعملية أستانة، روسيا وتركيا وإيران، اتفقوا على عقد الاجتماع الدولى المقبل والـ11 رفيع المستوى حول التسوية السلمية فى سوريا فى إطار عملية أستانة يومى 28 و29 نوفمبر.

وفى نفس السياق.. أعلن وزير خارجية كازاخستان أنه تم توجيه دعوة لكل من الأمم المتحدة والأردن؛ للمشاركة فى الاجتماع كمراقبين.

من جهته أعلن يورى أوشاكوف مساعد الرئيس الروسى أنه لا يجرى التحضير حاليا لعقد قمة رؤساء الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) فى إطار محادثات أستانة حول سوريا.

وردا على سؤال حول لقاء محادثات أستانة حول سوريا، والذى من المرتقب أن يعقد نهاية شهر نوفمبر الجارى، قال أوشاكوف- فى تصريحات له- "لا يجرى التحضير حاليا لهذا الاجتماع على مستوى القمة".

 

 


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