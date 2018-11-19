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وزير الأوقاف: افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الأئمة بـ6 أكتوبر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:12 م
وزير الأوقاف: افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الأئمة بـ6 أكتوبر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب سمير حسنى – محسن البديوى
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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة 6 أكتوبر مجهزة بأحدث التجهيزات العصرية وتشمل معمل لغات وحاسبات وقاعة ترجمة وقاعات تدريبية وغرف فندقية.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، خلال احتفالية المولد النبوى الشريف بحضور الرئيس السيسي، اليوم الاثنين،:" الأكاديمية تقع على مساحة 11 ألف متر مربع بتكلفة 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لتدريب الأئمة من خارج مصر وداخلها وفق احث البرامج التدريبية".

 

 


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