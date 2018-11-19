وزير الأوقاف: افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الأئمة بـ6 أكتوبر

كتب سمير حسنى – محسن البديوى

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة 6 أكتوبر مجهزة بأحدث التجهيزات العصرية وتشمل معمل لغات وحاسبات وقاعة ترجمة وقاعات تدريبية وغرف فندقية.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، خلال احتفالية المولد النبوى الشريف بحضور الرئيس السيسي، اليوم الاثنين،:" الأكاديمية تقع على مساحة 11 ألف متر مربع بتكلفة 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لتدريب الأئمة من خارج مصر وداخلها وفق احث البرامج التدريبية".