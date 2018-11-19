هيئة البريد تكشف عن خدمات بريدية وحكومية جديدة خلال معرض القاهرة

مفاجآت تعلن عنها الهيئة القومية للبريد، خلال مشاركتها بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجارى، حيث ستوقع الهيئة اتفاق هام للغاية فى إطار تطوير الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية للمواطنين اضافة إلى الكشف عن خدمات بريدية جديدة للمواطنين وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لـ”اليوم السابع”.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الهيئة تشهد عمليات تطوير شاملة فى إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مكاتبها، حيث من المرجح إطلاق تطبيق الهيئة بشكل محدث خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للاتصالات، واعتماد نظام بصمة الوجه واستكمال مشروع الرمز البريدى لأول مرة للمواطنين.

وأشار المصدر إلى تقديم الهيئة للعديد من الخدمات الحكومية عبر مكاتبها مثل تحصيل فواتير المياه والكهرباء وسداد المصروفات الدراسية إلى جانب خدمات الأحوال المدنية وطرح شقق الإسكان الاجتماعى ولتوفير خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها، والحصول على شهادة براءة الذمة للمواطنين من خلال مراكز البريد، وكلها خدمات تقدم بنجاح عبر مكاتب الهيئة بسبب خطط التطوير التى تشهدها الهيئة وامتلاكها أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية تصل إلى 4000 مكتب بريد.

وقامت الهيئة بإنشاء نظام إلكترونى كامل للحصول على بيانات العملاء بالاعتماد على ميكنة قراءة بطاقات الرقم القومى وبصمة اليد والعين، وربطهم بأرقام حسابات العملاء المالية والخدمية، بمجرد وصول العميل على شباك الخدمة ومن خلال هذا النظام سيقوم الموظف بإدخال بطاقة الرقم القومى الخاصة بالعميل فى الماسح الضوئى الذى يقوم بقراءة بياناتها وحفظها، وبعد ذلك يتم الحصول على بصمة العين واليد حيث يقوم النظام بربط بصمة اليد والعين مع بطاقة الرقم القومى للعميل، وبذلك نتمكن من الحصول على بيانات العملاء بشكل موثق ويتم تحديثها بصورة أسرع.

كانت الهيئة قد وقعت بروتوكول تعاون مع النيابة العامة، لتوفير خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها، والحصول على شهادة براءة الذمة للمواطنين من خلال مراكز البريد، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية باستخدام وتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويستطيع المواطن فور تفعيل البروتوكول الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها، والحصول على شهادة براءة الذمة من أى مركز خدمات بريدية على مستوى الجمهورية.

وتتم العملية عبر شبكة ربط بين الهيئة ونيابات المرور مؤمنة بالكامل يتم من خلالها الرد لحظيا على المخالفات المطلوب الاستعلام عنها، بالإضافة إلى إمكانية التظلم من مخالفات المرور سواء كانت كلية أو جزئية، وتتيح متابعة التظلم فى كافة مراحله حيث يتم إرسال رسائل نصية"SMS” للعميل توضح المرحلة التى يمر بها التظلم حتى يتم البت فيه ولا يمكن تزوير أو تقليد شهادة براءة الذمة التى سيتم استخراجها للمواطنين حيث يتم طباعتها على ورق عالى التأمين، وبيانات الشهادة مشفرة تشفير ثنائى الأبعاد باستخدام تقنية QR Code.