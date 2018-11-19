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نقيب الصيادلة يزور مستشفى إمبابة العام ويستمع لمشاكل الصيادلة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:33 م
نقيب الصيادلة يزور مستشفى إمبابة العام ويستمع لمشاكل الصيادلة نقيب الصيادلة يزور مستشفى إمبابة العام.. ويستمع لمشاكل الصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، رئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه سيقدم كامل الدعم لمركز المعلومات الدوائية بمستشفى إمبابة العام، حيث إن المستشفى فى حاجة ماسة لوجود المركز الذى سيرصد الآثار العكسية للمستحضرات الصيدلية، والإجابة على الاستفسارات التى تخص التفاعلات الدوائية بها، كما سيسهم فى تحديث وتحسين السياسات الدوائية للمستشفى.

 جاء ذلك خلال زيارة نقيب عام الصيادلة، لمستشفى إمبابة العام للوقوف على مصالح الصيادلة والاستماع لمشاكلهم.

وأضاف نقيب عام الصيادلة، فى بيان، أن المعلومات الدوائية ترفع الوعى الدوائى وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة، كما تقوم على توحيد المعايير وجمع المعلومات والبيانات الدوائية لتقديمها بشكل ميسر إلى أعضاء الفريق الطبى والمرضى.

حضر اللقاء الدكتور أحمد فتحى، مدير الطب العلاجى بالجيزة، والدكتور محمد شقوير والدكتور أحمد حسانين، مدير مستشفى إمبابة العام والدكتورة سعاد عبد العليم، أمين عام مساعد الصندوق بنقابة صيادلة الجيزة وبمشاركة حوالى 40 صيدليا.


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نقيب الصيادلة

مستشفى امبابه




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