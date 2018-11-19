نجوم الجوزاء تعود لتزين سماء الوطن العربى ليلا وترى بالعين المجردة

كتب محمود راغب

تعتبر مجموعة نجوم الجبار (الصياد أو اورايون) أو كما تعرف عند العرب "الجوزاء" من أبسط المجموعات النجمية التى يمكن التعرف عليها بسهولة، وهذه النجوم أصبحت تشرق بساعات قبل منتصف الليل فى الوقت الحالى وحتى أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر و سوف ترصد بسماء المنطقة العربية لعدة أشهر مقبلة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه سيظهر للعين المجردة نجوم الجوزاء ستكون مستلقيه على جانبها وتشير إلى الأعلى عند بداية ارتفاعها فى السماء نحو الأفق الشرقى ويعتبر أكثر جزء ملاحظا فى هذه المجموعة النجمية المسمى "الحزام" وهو عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان فى خط ظاهرى قصير ويمكن ملاحظة المع نجمين فى هذه المجموعة النجمية " منكب الجوزاء" و " رجل الجبار".

وتابع التقرير أنه بتقدم ساعات الليل ونتيجة لدوران الأرض حول نفسها سترتفع نجوم الجوزاء أعلى السماء وسوف تصل هذه النجوم الى أعلى نقطة فى السماء بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلى فى هذا التوقيت من السنه.

ويرجع السبب فى تغير موقع نجوم الجوزاء وبقية النجوم الى دوران الأرض حول الشمس فمع تقدم الأرض فى مدارها فإن منظر النجوم بالنسبة لنا ينحرف ويتغير .