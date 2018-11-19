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نتنياهو: الدعوة لانتخابات مبكرة الآن "أمراً غير مسؤول"

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:14 ص
نتنياهو: الدعوة لانتخابات مبكرة الآن "أمراً غير مسؤول" رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
وكالات الأنباء
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الأحد أنّ الدعوة لانتخابات مبكرة الآن ستكون "أمراً غير مسؤول"، واعداً بأن يستمر فى ممارسة مهامه على الرغم من الأزمة التى تعصف بائتلافه الحكومى.

 

وقال نتنياهو فى كلمة متلفزة إنّه فى الوقت الحالى سيتولى بنفسه حقيبة الدفاع التى شغرت باستقالة أفيجدور ليبرمان وسيعمل على إقناع بقيّة شركائه فى الائتلاف بالبقاء فى الحكومة.

 

وأضاف أنّ "التوجّه إلى الانتخابات الآن سيكون غير مسؤول، أمن البلاد فوق أى اعتبارات سياسية".

 

وكان وزير التعليم نفتالى بينيت من حزب "البيت اليهودى" اليمينى المتطرف هدّد بالانسحاب من الائتلاف الحكومى إذا لم يتم منحه حقيبة الدفاع.

 

وتحدّث نتانياهو فى كلمته عن خبرته العسكرية، وقال إنّه لا يستطيع أن يشرح علناً الخطوات الأمنية الحسّاسة التى تقوم بها إسرائيل الآن.

 

وجاءت كلمة نتنياهو وسط تعرّضه لضغوط بسبب وقف إطلاق النار الذى أنهى الأسبوع الماضى أسوأ تصعيد بين اسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين فى قطاع غزة منذ حرب 2014.

 

والأربعاء استقال ليبرمان بسبب وقف إطلاق النار ما تسبّب بأزمة حكوميّة.

 

وجاءت كلمة نتانياهو بعد اجتماع مهمّ مع وزير المالية موشى كحلون لبحث سبل حل أزمة الائتلاف.

 

وصرح مكتب كحلون سابقاً أنّ الاجتماع انتهى دون نتائج وأنّ الرجلين سيلتقيان مجدداً فى وقت لاحق من الأسبوع.

 


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