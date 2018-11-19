ميدفيديف: منتدى "أبيك" لم يعتمد بيانا مشتركا بسبب الحروب التجارية

موسكو (أ.ش.أ)

أعلن رئيس الوزراء الروسى، دميترى ميدفيديف، أن منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى "أبيك" لم يتمكن من اعتماد بيان مشترك بسبب الصعوبات الناجمة عن الحروب التجارية.

وقال ميدفيديف للصحفيين عقب مشاركته فى المنتدى، حسبما أفادت وكالة أنباء"نوفوستى" الروسية اليوم الاثنين "لأول مرة خلال سنوات وجود هذه المنظمة، لم تتمكن من اعتماد بيان مشترك".

وأضاف: " أن السبب يعود إلى الصعوبات فى التجارة الدولية والحروب التجارية ذاتها التى انتشرت فى العالم".

وأكد رئيس الوزراء الروسى أن موسكو تدعو للحفاظ على المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول تدعم هذا الموقف الروسى.