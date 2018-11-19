مكتبة الإسكندرية تنظم حلقة نقاشية بعنوان "نساء إفريقيا هن الفضليات"

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 حلقة نقاشية فى إطار برنامج "هى تتفوق فى العلوم: نساء إفريقيا هن الفضليات"، بالتعاون مع وحدة خدمات المكتبة لإفريقيا BAIFA وبرنامج دراسات المرأة والتحول المجتمعى (WSST). وكانت BAIFAقد أطلقت هذا البرنامج منذ 8 مارس 2018 تقديرًا للدور الرئيسى الذى تلعبه المرأة الإفريقية فى النهوض بالعلوم والبحوث العلمية فى إفريقيا.

وفى هذا السياق، سيقوم عدد من الطلاب الأفارقة المقيمين فى مصر والدارسين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بقسم الشؤون الأفريقية والآسيوية بالمشاركة فى الفعالية وذلك من خلال عرض قصص نجاحهم فى مجال البحث العلمى.

ومن جهة أخرى ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 نوفمبر ندوة لمناقشة رواية "دموع النوافذ" للأديبة إيمان الزيات. يناقشها الناقدان الدكتور مدحت عيسى والدكتورة نجلاء نصير. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وإيمان الزيات هى أديبة وناقدة سكندرية، وباحثة دكتوراه مهنية فى العلوم الإنسانية، وهى عضو اتحاد كتاب مصر واتحاد النقاد العرب ومختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ونادى أدب الأنفوشى وجمعية الكاتبات المصريات بالجيزة.

صدر لها عدد كبير من المطبوعات، منها: مجموعة قصصية بعنوان (إيقاعات من جرانيت) صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2017، ومجموعة قصصية بعنوان (يمر على روحى كدهر) عن دار "حسناء للنشر"2016، ورواية (دموع النوافذ) عن دار نشر جولدن بوك 2017، ورواية (مينوراه) عن دار المعارف المصرية 2018، وكتاب نقد بعنوان (البوليفونية فى الكتابات السردية) صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وديوان شعر (كتابة بطعم الأسر) مطبوع بطريقة "برايل" فى جمعية مزايا للمكفوفين 2016، بالإضافة إلى مجموعات قصصية وكتب نقدية مشتركة عديدة، ومجموعة من المقالات النقدية والأعمال الإبداعية فى الجرائد والمجلات المختلفة.

وفازت إيمان الزيات بالمركز الأول عن مجموعتها القصصية (إيقاعات من جرانيت) بمسابقة جمعية الكاتبات المصريات 2018، والمركز الأول على مستوى الوطن العربى عن قصتها (يراقص الطائرات) بمسابقة التجمع الثقافى العربى 2018، والمركز الأول عن قصة (الدور 18) بمسابقة المنتدى الثقافى والإبداعى بطنطا فى دورته الرابعة أكتوبر 2017، كما فازت بقصة "مقعد فارغ للحبيبة " فى مسابقة "مؤسسة" شغف الثقافية 2015. تُرجِمت بعض أعمالها القصصية إلى اللغة الإنجليزية، كما حصلت على عدد من الشهادات والتكريمات المختلفة.