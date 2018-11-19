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"مقاطعة السياحة التركية".. هاشتاج يتصدر تويتر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:22 ص
"مقاطعة السياحة التركية".. هاشتاج يتصدر تويتر رجب طيب أردوغان
كتب إسلام جمال
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دشن رواد موقع "تويتر" هاشتاج بعنوان "مقاطعة السياحة التركية"، واحتل المرتبة الثانية من حيث الصدارة، على قائمة الأكثر تداولاً فى موقع التدوينات القصيرة.

هاشتاج مقاطعة السياحة التركية فى صدارة تويتر
هاشتاج مقاطعة السياحة التركية فى صدارة تويتر

 

وطالب المغردون العرب عبر الهاشتاج، بضرورة مقاطعة الرحلات السياحية إلى تركيا، لا سيما غالبية السائحين المتجهين إلى تركيا أغلبهم من العرب ودول الخليج.

محمد الكوارى
محمد الكوارى

 

وطالب المستخدمون، استبدال المقاصد السياحية التركية، بالمقاصد السياحية فى الدول العربية، مثل مصر والإمارات وتونس والمغرب، للمساهمة فى تنشيط حركة السياحة فى هذه الدول، بدلاً من ذهاب هذه الأموال لتركيا.

عبد الله البندر
عبد الله البندر

 

فهد بن سيف
فهد بن سيف

 


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