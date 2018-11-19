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مسئول روسى: هدفنا ضمان حصول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على ميزانية مناسبة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:54 م
مسئول روسى: هدفنا ضمان حصول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على ميزانية مناسبة لافروف
موسكو(أ ش أ)
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قال المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الكسندر شولجين، إن بلاده ترى أن المنظمة يتعين أن تحصل على ميزانية مناسبة لتقوم بما عليها من التزامات تتوافق مع متطلبات معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية.

وأضاف شولجين- فى تصريح أوردته وكالة أنباء "نوفوستى" اليوم الاثنين، أن بعثات بعض الدول الغربية تعمل على إقرار ميزانية لإنشاء آلية لتحديد المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى أن الجزء المتبقى من الدول يعارض ذلك.

وتابع "بالرغم من الصورة التى تتخيلها الدول الغربية بأن روسيا تعارض إقرار الميزانية، فنحن نهدف إلى ضمان حصول المنظمة على ميزانية مناسبة ومتوازنة لتقوم بما عليها من التزامات، تتوافق مع متطلبات معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية".

يُذكر أن مناقشة موضوع هذه الميزانية سيتم خلال مؤتمر الدول المشاركة فى معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، الذى بدأ أعماله اليوم.

ونشأ الخلاف حول الميزانية بعد اتخاذ قرار بتوسيع تفويضات وصلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

يُشار إلى أن المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمة كان قد ذكر نهاية أكتوبر الماضى أن الجدل العميق بشأن قضايا الميزانية نشأ بسبب القرار غير الشرعى الصادر عن الدورة الاستثنائية الرابعة لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، والذى أسند مهمة تحديد المسئول عن استخدام الأسلحة الكيماوية للأمين الفنى للمنظمة.

 


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