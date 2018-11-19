محافظ كفرالشيخ : دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة بتكلفة 5 مليون جنية

كفر الشيخ – محمد سليمان

سلم الدكتور إسماعيل عبدا لحميد طه، محافظ كفر الشيخ اليوم الاثنين، معدات نظافة جديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019م لتحسين الخدمات للمواطنين، ورفع مستوى النظافة بالمدن والقرى، بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس هشام فتحى، مدير عام جهاز النظافة والتجميل، والمهندس خالد المنياوى، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة، والمهندس جبر العافى، مشرف عام حملات النظافة.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم دعم جهاز النظافة بالمحافظة بـ 5 سيارات نقل حمولة 5 طن، وسيارة حمولة 20 طن بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019م، فضلاً عن توفير قطع الغيار الخفيفة لمدة عام من الشركة الموردة، مشيراً إنه سيتم توريد لودر حفار ولودر زاحف وجرار زراعى خلال أيام.

أوضح محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم توزيع هذه المعدات على القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، وتدبير المخصصات المالية لشراء معدات نظافة بالقرى، وأى معدات جديدة سيتم شرائها ستكون لصالح القرى طبقاً لاحتياجاتها الفعلية، لافتاً إنه سيتم توزيع المعدات على كل قرى المحافظة، لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهدت مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، قافلة للسلع الغذائية والتموينية والخضار والفواكه بأسعار مخفضة،كما شهدت مدينة الحامول حملة نظافة بالتعاون مع الأهالى ، تفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، الأعمال الجارية لرفع ناتج التطهير داخل الكتلة السكنية طريق حازق التفتيش بطول ٢ كيلو متر أمام المدارس والوحدة الصحية والمنازل، والإستعانة بـ 11 جرار زراعى و2 لودر بمشاركة الأهالى وسيتم تكرار رفع ناتج التطهير أسبوعياً بكل الطرق بقرى المركز والمدينة.