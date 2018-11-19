محافظ الجيزة: فريق عمل متخصص لمبادرة " صوت مسموع"

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتشكيل فريق عمل لمتابعه تنفيذ مبادرة " صوتك مسموع " والتى اطلقتها وزارة التنمية المحلية ويرعاها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

ويترأس فريق العمل الذى شكله المحافظ اللواء محمد رافت السكرتير العام للمحافظة وعضويه مدير عام تكنولوجيا الاتصالات والبوابة الالكترونية ومدير ادارة الازمات والكوارث ومدير ادارة خدمة المواطنين .

وأكد المحافظ فى تصريحات له ان المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بالمبادرة التى اطلقتها وزارة التنمية المحلية والتى تفتح خطوط تواصل جديدة مع المواطن للوصول الى شكواهم وحلها

ولفت إلى أن المبادرة تمنح أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التى تهم المواطن ومنها الفساد والرشوة ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والمرافق وأملاك الدولة والإشغالات والمخلفات بأنواعها المختلفة والاقتراحات والأفكار الجديدة وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى " فيس بوك " واتس اب " وذلك لسرعه الاستجابه وحل الشكوى .

فى سياق منفصل، أغلقت محافظة الجيزة مركزا طبيا شهيرا غير مرخص بشارع الملك فيصل بحى الهرم، فور ورود شكاوى من المواطنين بشانة نظراً لوجود عدد من المخالفات، أبرزها مزاوله عدد من العاملين به مهنه الطب وهم غير حاصلين على الشهادات اللازمة.