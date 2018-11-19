محافظو بنى سويف والإسماعيلية وسوهاج والمنوفية يحتفلون بالمولد النبوى

هانى فتحى وعمرو خلف جمال حراجى والسيد فلاح ومحمود شاكر

شهد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف الاحتفال الدينى الذى نظمته المحافظة " مساء اليوم" بالتعاون مع مديرية الأوقاف إحياء لذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد السيدة حورية ،وذلك بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،

حيث هنأ المحافظ أهالى بنى سويف بحلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم ، داعياً المولى عز وجل أن أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شعبها بكل خير.

تضمن الاحتفال تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم للشيخ صالح أبو القاسم ،وكلمة للشيخ محمد أبو حطب وكيل الوزارة حول الذكرى العطرة لمولد نبى الرحمة، والدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، ومؤكداً على أن الطريقة المثلى فى تذكر السيرة العطرة للنبى هى إبراز جوانب العظمة فى شخصيته وأخلاقه ومواقفه ،ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته وأخلاقه وبإنسانيته والرحمة التى تعامل بها مع الناس كافة، والتى تتنافى مع السلوكيات والأفكار المتطرفة والهدامة التى تروج لها بعض الفئات الضالة المنتسبة زورا إلى الإسلام وهى أبعد ما تكون عن مبادئه السمحة و وسطيته القويمة ،فيما اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية أداها الشيخ عادل حيدر و التى جسدت أخلاق وسماحة الرسول صلى الله عليه وسلم.

من ناحية أخرى شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية الاحتفال الدينى الكبير الذى نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية بالتعاون مع أجهزة المحافظة ، بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف، تحت عنوان " رسول الإنسانية" ، و الذى أقيم بمسجد الإذاعة والتليفزيون بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية ، بحضور والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ، والنائب اللواء أشرف عمارة عضو البرلمان وعماد يوسف رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ، والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ وحيد عايش رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية ونخبة كبيرة من القيادات الأمنية و قيادات مديرية أوقاف الإسماعيلية .

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد محروس طلبة، ثم ألقى الشيخ السيد عطية وكيل مديرية الأوقاف كلمة بهذه المناسبة أشار فيها الى السيرة العطرة لميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام وفضل إحياء ذكراه العطرة، والقدوة الحسنة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وفضل التحلى والتآسى بصفات الرسول الكريم وأخلاقه وسننه ومدى سماحة الدين الإسلامى الحنيف .



واحتفلت مديرية أوقاف سوهاج مساء اليوم الاثنين بذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد العارف بالله بسوهاج بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

بدأ الاحتفال بتلاوة قرآنية ثم بكلمة للشيخ زين العابدين عبد اللطيف المستشار الدينى للمحافظة تحدث فيها عن ضرورة الإستفادة من هذه الذكرى العطرة لنشر التسامح والسلام وضرورة التضامن بين أفراد المجتمع والوقوف صفا واحدا فى وجه من يريد بأمتنا أى سوء أو شر .

كما تحدث الشيخ عثمان سليم مدير الدعوة أوقاف سوهاج عن ضرورة التحلى بالمعانى السامية والأخلاق العالية التى جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق القدوة به صلى الله عليه وسلم فى جميع مناحى حياتنا وأكررها وتحدث الشيخ محمد عبدالعزيز عن ذكرى هذا المناسبة الطيبة وأثرها فى واقع الناس والاستفادة منها فى تعريف الناس بأخلاقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن بحق هو رسول الإنسانية ثم انتهى الحفل بابتهالات دينية الشيخ إبراهيم السوهاجي.

كما شهد مساء اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الإحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف عقب صلاة المغرب بمسجد سيف بمدينه شبين الكوم ، بحضور الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف واللواء عصام عبد العال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية الأسبق والنائب هشام عبد الواحد عضو مجلس النواب ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة .

بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبة كلمة للشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن مولد المصطفى صلى الله علية وسلم وسيرته العطرة والدروس المستفادة منها ، وضرورة التأسى بخلقة الكريم فى تعامل الناس مع بعضهم البعض وإتباع منهج النبى محمد فى الوسطية والإعتدال ، وفى ختام كلمته دعا فضيلة الشيخ المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم علينا الأمن والأمان.

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، الاحتفال الذى أقامته مديريه الأوقاف ببورسعيد، بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف بالمسجد العباسي.

جاء ذلك الاحتفال بحضور اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد والدكتور محمد هانى غنيم، نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، وكلاء الوزارات، مديرو المديريات الخدمية، ورؤساء الأحياء، وجمع من أبناء بورسعيد.

وبدأ برنامج الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ أحمد مسعود أبو خطوة الحاصل على المركز الأول فى مسابقة القرآن الدولية ثم كلمة الشيخ بشرى محمد مدير الدعوة والذى تحدث عن جوانب من سيره النبى محمد صلى الله عليه وسلم" أكد فيها أن ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والانبياء يحمل كل معانى الإنسانية وكانت بعثته رحمه للعالمين، مشيراً أن علينا ان نأخذ سيرته وحياته مثل وقدوة وان نتراحم فيما بيننا.





جانب من الاحتفالية

القيادات اثناء الاحتفالية القيادات اثناء الاحتفالية



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قيادات سوهاج اثناء الاحتفال