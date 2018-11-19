لجنة مراجعة شئون مديريات الإصلاح الزراعى تواصل أعمالها فى صعيد مصر

كتب عز النوبى

واصلت لجنة فحص أعمال وشئون مديريات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أعمالها بمراجعة أهم الملفات والأعمال الخاصة بالهيئة بمحافظات الصعيد، والمتعلقة بأراضى الهيئة وأعمال الملكية والحيازة وأملاك الدولة.

وكلف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اللجنة المشكلة من الهيئة برئاسة الدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة والمستشار أسامة الشاذلى المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتوجه إلى محافظات أسيوط وقنا وسوهاج، وفحص كافة الأعمال الخاصة بالهيئة وأملاكها، فضلا عن مراجعة ومتابعة اهم القضايا والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها.

وشدد وزير الزراعة علي اللجنة بالوقوف على كل الملفات المطلوب حسمها طبقا للقانون والإجراءات المتخذة، ومراجعتها، فضلا عن الإجراءات المتخذة نحو تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة، حفاظا على أموال الدولة.

وتشمل أعمال اللجنة أيضا مراجعة ما تم اتخاذه نحو التصرف فى المساحات الفضاء طبقا لقانون المناقصات والمزايدات، كذلك متابعة القضايا والدفوع المقدمة من محامى الإصلاح وحضور الجلسات.

ومن المقرر أن يتلقى وزير الزراعة تقريرا تعده اللجنة، حول ما انتهت إليه من توصيات خلال زيارتها لمحافظات الصعيد الثلاثة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.