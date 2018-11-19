قتلى وجرحى إثر إطلاق نار بالقرب من مستشفى فى شيكاغو بأمريكا

أ ف ب

قالت وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين، إن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون خلال عملية إطلاق نار بالقرب من مستشفى الرحمة في مدينة شيكاغو وسط غرب الولايات المتحدة.

وهرعت قوات الشرطة بكثافة إلى مكان الحادث، ولم يتسن لنا على الفور معرفة عدد الضحايا أو الدافع وراء إطلاق النار.

وقال أنطونى جوجليلمى المتحدّث باسم الشرطة فى تغريدة على تويتر إنّه "حصل إطلاق نار فى محيط مستشفى ميرسى، تجنّبوا هذه المنطقة"، مضيفاً أن هناك تقارير عن وقوع "العديد من الضحايا".

وأكّد المتحدّث أنّ عناصر الشرطة بصدد إجراء عملية تفتيش منهجية للمستشفى، لقد أصيب مطلق نار واحد محتمل على الأقل".