عصابة "6 أكتوبر": نوهم الضحايا بتوصيلهم ونهددهم بالأسلحة لسرقتهم

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 4 عاطلين متهمين بسرقة طالب بالإكراه فى مدينة 6 أكتوبر، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين، داخل سيارة أجرة خاصة بهم.

وذكر المتهمون أنهم يوهمون الضحايا بتوصيلهم، ثم يهددونهم بالأسلحة البيضاء، ويستولون على متعلقاتهم، حيث يقود أحدهم السيارة، بينما يدعى باقى المتهمين أنهم ركاب، وعقب استيلائهم على متعلقات المجنى عليهم يتركونهم بمنطقة خالية من السكان.

وأضاف المتهمون بارتكاب عدة جرائم سرقة بالإكراه، كما أرشدوا عن المسروقات.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن المتهمين عقب استيلائهم على الهاتف المحمول الخاص بالضحية "عبد الرازق.أ" 19 سنة طالب، حاولوا بيعه لصاحب محل هواتف، إلا أن صاحب المحل أبلغ رجال المباحث، لرغبتهم فى بيعه بقيمة لا تتناسب مع سعره، ليتم ضبطهم بمحيط المحل.

واستنادا إلى اعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا من طالب أفاد فيه أنه أثناء استقلاله سيارة أجرة هدده السائق و3 آخرين بصحبته واستولوا على هاتفين محمول ومبلغ 500 جنيه وبعض الكارنيهات الخاصة به.

وبإجراء التحريات توصل المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر أن 4 عاطلين يترددون على محل هواتف لبيع الهاتفين المسروقات.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.