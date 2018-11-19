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طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا ..والصغرى بالقاهرة 16 درجة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:00 ص
طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا ..والصغرى بالقاهرة 16 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على باقى الأنحاء نهارًا بارد ليلاً.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 16 25

شبين الكوم 16 25

طنطا 14 24

دمنهور 14 24

الإسكندرية 14 25

بلطيم 14 24

مطروح 14 25

السلوم 13 23

سيوة 12 25

بورسعيد 17 25

دمياط 17 24

الزقازيق 15 25

الاسماعيلية 13 26

السويس 14 25

العريش 12 24

رفح 14 24

رأس سدر 15 25

نخل 07 25

نويبع 20 26

طابا 18 25

كاترين 07 22

الطور 14 25

شرم الشيخ 20 29

الغردقة 18 29

مرسى علم 18 28

الفيوم 13 25

بنى سويف 13 25

المنيا 11 25

أسيوط 12 26

سوهاج 12 26

قنا 12 27

الأقصر 12 28

أسوان 14 29

أبوسمبل 14 29

الوادى الجديد 12 27

شلاتين 20 29

ابو رماد 17 28

راس حدربة 17 28

حلايب 18 27

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 24 32

المدينة 16 30

الرياض 13 24

المنامة 21 26

أبوظبى 21 29

الدوحة 22 28

الكويت 14 22

دمشق 06 20

بيروت 18 25

عمان 08 20

القدس 11 20

غزة 16 25

بغداد 12 21

مسقط 23 28

صنعاء 06 24

الخرطوم 19 33

طرابلس 18 25

تونس 12 22

الجزائر 12 17

الرباط 12 16

نواكشوط 17 26

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 07 17

إسطنبول 11 16

إسلام آباد 10 25

نيودلهى 15 28

جاكرتا 24 33

بكين -02 10

كوالامبور 24 31

طوكيو 09 16

أثينا 13 19

روما 10 14

باريس 00 06

مدريد 09 12

برلين 00 04

لندن 04 08

مونتريال -08 00

موسكو -04 02

نيويورك 03 09

واشنطن 07 13

 

         

 


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