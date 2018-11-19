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ضبط صاحبى سلخانة بمنيا القمح لقيامهما بالذبح خارجها ووضع أختام مزورة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:28 ص
ضبط صاحبى سلخانة بمنيا القمح لقيامهما بالذبح خارجها ووضع أختام مزورة ذبح المواشى- ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقي ضباط مباحث التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث منيا القمح، اليوم، القبض علي صاحبي سلخانة بدائرة المركز، لقيامهما بالذبح خارجها وتزوير الأختام التي توضع علي اللحوم البلدية، وتم إحالتهما لنيابة منيا القمح للتحقيق برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
 
وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث التموين، بالتنسيق مع مباحث منيا القمح، من ضبط" ال م م " 43 سنة صاحب سلخانة ذبح لحوم بلدية بمنيا القمح، و" م ف م م" 34 سنة صاحب سلخانة ذبح لحوم بلدية، ومقيم منيا القمح، لقيامهما بذبح لحوم بلدية خارج السلخانة ووضع أختام  مزورة ومقلدة وممهورة بخاتم مماثل لخاتم السلخانة الحكومي لايهام الزبائن بأن اللحوم مذبوحة بالمجازر الحكومية، وضبط بحوزة الأول 3 خاتم معدني مطابق لخاتم السلخانة وزجاجة بلاستيكة بها الحبر الأحمر، تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر عن الواقعة الرقم 54667 جنح منيا القمح لسنة 2018 وجاري العرض على النيابة العامة.
 

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