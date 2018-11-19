صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة بقرية أبوخليفة

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

حرص اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، على القيام بزيارة ميدانية لقرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من الأعمال الإنشائية لمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسى والتى يجرى تنفيذها وتشيدها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية وتقام على مساحة اجمالية قدرها أربعة آلاف وستمائة مترًا مربعًا وتضم عدد 55 فصل دراسى وتبلغ جملة تكلفتها 15 مليون جنيها ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من إنشائها وتجهيزها بالكامل لدخول الخدمة الفعلية قبل بداية العام الدراسى القادم.

وكان محافظ الإسماعيلية يرافقه الدكتور عاطف أبوالنور، رئيس جامعة قناة السويس والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وسامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والمهندس محمد عبده، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة قد تفقد موقع إنشاء المدرسة ومتابعة نسب التنفيذ الفعلى على الطبيعة وأكد على مضاعفة وتكثيف حجم العمل والالتزام بالتوقيتات المحددة والبرنامج الزمنى للانتهاء من المشروع.



محافظ الاسماعيلية يتفقد الأعمال الانشائية لمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسى بقرية أبوخليفة بمركز القنطرة غرب



محافظ الاسماعيلية يتفقد الأعمال الانشائية لمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسى بقرية أبوخليفة بمركز القنطرة غرب



محافظ الاسماعيلية يتفقد الأعمال الانشائية لمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسى بقرية أبوخليفة بمركز القنطرة غرب



محافظ الاسماعيلية يتفقد الأعمال الانشائية لمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسى بقرية أبوخليفة بمركز القنطرة غرب



محافظ الاسماعيلية يتفقد الأعمال الانشائية لمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسى بقرية أبوخليفة بمركز القنطرة غرب



محافظ الاسماعيلية يتفقد الأعمال الانشائية لمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسى بقرية أبوخليفة بمركز القنطرة غرب



محافظ الاسماعيلية يتفقد الأعمال الانشائية لمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسى بقرية أبوخليفة بمركز القنطرة غرب