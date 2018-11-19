صور.. لاتفيا تحتفل بالذكرى المئوية لإنشاء الجمهورية

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

احتفلت جمهورية لاتفيا أمس الأحد، بالذكرى المئوية لإنشاء الجمهورية، حيث جرت العديد من العروض العسكرية، وكانت بحضور رئيس الوزراء كوشينسكى، ورئيسة البرلمان مويزنيسى، والرئيس فيجونيس، والرئيس الآيسلندى يوهانسون، فى مدينة ريجا.



احتفالات لاتفيا

وكان مجلس الشعب اللاتفى أعلن استقلال البلاد فى ريجا 18 نوفمبر 1918 م وأصبح كارليس أولمانيس رئيس الحكومة المؤقتة، بحلول عام 1923، حيث تجاوزت مساحة الأراضى المزروعة مستوى ما قبل الحرب.

وقاد أولمانيس الثانى الابتكار وزيادة الإنتاجية إلى نمو اقتصادى سريع، لكنه سرعان ما عانى من آثار الكساد الكبير. أظهرت لاتفيا بوادر الانتعاش الاقتصادى وانتقل ثقل الناخبين نحو الوسط خلال الفترة البرلمانية فى 15 مايو 1934.

وأنشأ أولمانيس شركات حكومية لشراء شركات القطاع الخاص بهدف لتفنة الاقتصاد بحلول عام 1940، حيث كان اقتصاد لاتفيا تحت حكم أولمانيس الثانى فى أوروبا.



الاحتفالات فى لاتفيا



الجنود فى لاتفيا



العروض العسكرية فى لاتفيا



جانب من احتفالات لاتفيا



جانب من الاحتفالات



جانب من العروض العسكرية



جانب من تدريبات الجيش



جانب من جنود لاتفيا



جنود لاتفيا



دبابات جيش لاتفيا