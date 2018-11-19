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صور.. ضبط 5.5 طن دقيق مدعم قيل بيعها بالسوق السوداء فى أوسيم

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:43 م
صور.. ضبط 5.5 طن دقيق مدعم قيل بيعها بالسوق السوداء فى أوسيم دقيق مدعم
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير منخل دقيق بأوسيم لاتهامه بتجميع كميات من الدقيق المدعم، وإعادة بيعه بالسوق السوداء، وضبط بحوزته 5.5  طن دقيق.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع صاحب منخل دقيق لكميات من الدقيق المدعم، وإعادة تعبئته وبيعه بالسوق السوداء.

بمداهمة منخل الدقيق تم ضبط المدير المسئول، وبحوزته 5.5 طن من الدقيق المدعم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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